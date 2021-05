Sabine Baidin und Eugen Lopez kommen sich näher! Die Freundin von Mike Brown entfernt sich mit der Zeit emotional immer weiter von ihrem Partner – nicht zuletzt weil dieser Gefühle für die blonde Gina Alicia aufbaute. Eine große Stütze in dieser Zeit ist Single-Mann Eugen – von vorherein hatten die Brünette und der Profi-Boxer einen guten Draht zueinander. Geht zwischen dem Muskelmann und Sabine etwa mehr?

Drei Nächte verbrachte der Tattoo-Liebhaber mittlerweile in dem Zimmer der 28-Jährigen – während er anfangs auf der Couch nächtigte, durfte er in der dritten Nacht sogar in Sabines Bett schlafen. "Ich habe jetzt drei Tage hintereinander da geschlafen. Irgendwie ist das jetzt... Ich würde schon fast Gewohnheit sagen", gab Eugen verlegen zu. Sabine schien die Gesellschaft des 28-Jährigen sehr zu genießen: "Eugen tut mir als Mensch einfach gut, auch für mich, für meine Seele." Das sei auch der Grund dafür, warum die Beauty am liebsten das Fitnessmodel mit auf das Temptation-Date nehmen würde.

Aber auch die anderen Bewohner der Frauen-Villa spüren eine starke Anziehungskraft zwischen dem Sportler und der Fitness-Liebhaberin. "Bei Sabine und Eugen sprühen die Funken von Tag zu Tag mehr. Ich habe schon Angst, dass wir hier irgendwie ein paar Feuerlöscher hinstellen müssen", scherzte Single-Boy Dennis Williams.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Sabine Baidin und Eugen Lopez

TVNOW Eugen und Sabine, "Temptation Island"-Teilnehmer

TVNOW / Frank Fastner Dennis Williams, "Temptation Island"-Verführer 2021

