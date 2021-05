Fiona Erdmann (32) ist noch immer total glücklich mit ihrem Verlobten! Vor vier Jahren hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich entschlossen, Deutschland hinter sich zu lassen und in Dubai einen Neuanfang zu wagen. Dort lernte sie ihren Partner Mohammad kennen und verliebte sich in ihn. Im August vergangenen Jahres durften die beiden sogar ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Jetzt feiert das Paar bereits seinen vierten Jahrestag – und daran erinnert sich Fiona mit einem zuckersüßen Post im Netz zurück!

In ihrer Instagram-Story teilt die Mutter jetzt ein Throwback-Foto von sich. Auf dem Schnappschuss setzt Fiona ihren durchtrainierten Body am Strand in Szene. "Heute kennen mein Schatz und ich uns genau vier Jahre", notiert die 32-Jährige unter dem Post. Dabei verrät sie, dass Mo das Bild bei ihrem ersten Treffen damals gemacht hat. "Vier Jahre später sind wir nun eine Familie. Ich liebe dich", schwärmt die einstige Dschungelcamperin.

Dass Fiona auch nach vier Jahren Beziehung noch auf Wolke sieben schwebt, macht sie immer wieder mit Beiträgen im Netz deutlich. Im Februar hatte die Influencerin beispielsweise verraten, dass sie total glücklich darüber sei, dass er sie als Person so sehr wertschätze. "Das Beste ist, dass er mich liebt, wie ich bin – ob nun mit ein paar Kilos mehr oder weniger", erklärte sie am Valentinstag auf Instagram.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Jahr 2017 in Dubai

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

