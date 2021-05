Will Smith (52) sagt seinen überschüssigen Kilos den Kampf an! Bereits vor wenigen Tagen hatte der Schauspieler einen Schnappschuss geteilt, auf dem er lässig mit Schlappen und Unterhose bekleidet seine kleine Plauze in die Kamera hält. Stolz ist der Filmstar über sein Bäuchlein allerdings nicht – er befindet sich nach eigener Aussage sogar in der schlechtesten Form seines Lebens. Daran soll sich also definitiv etwas ändern: Will treibt ab sofort fleißig Sport!

Via Instagram lässt Will seine Community an seinem Sportprogramm teilhaben. In einem Video posierte der 52-Jährige nun noch mal mit seiner aktuellen Figur. "Das ist so scheußlich", jammerte der US-Amerikaner. Kurz darauf ist der Grammy-Preisträger im Fitnessstudio zu sehen: Mit Hanteln, Kniebeugen und Klimmzügen möchte Will schleunigst wieder in Form kommen.

Ob Will schon bald wieder toptrainiert erscheinen wird? Die Teilnehmer einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind sich jedenfalls sicher: Will wird durch regelmäßige Work-outs in die beste Form seines Lebens kommen. Nur 27,2 Prozent (120 Stimmen) der insgesamt 441 Voter sind der Meinung, dass sich der Hollywoodstar keinen Stress machen und stattdessen die Zeit mit mehr Kilos auf den Hüften genießen soll.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith, Filmstar

Getty Images Will Smith, TV-Bekanntheit

