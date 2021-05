Die kleine Grace Warrior Irwin Powell macht ihrem Namen schon jetzt alle Ehre! Vor zwei Monaten hat die erste Tochter von Bindi Irwin (22) und Chandler Powell (24) das Licht der Welt erblick. Die Kleine ist die Enkelin der verstorbenen Tierdokulegende Steve Irwin (✝44). Zwar wird sie ihren Opa leider nie kennenlernen, aber dafür kann sie – wie ihre Mama – in dessen Fußstapfen treten: Schon jetzt hat Grace Warrior ersten Kontakt mit wilden Tieren!

Wenn auch erst mit der zahmen Sorte: Auf einem zuckersüßen neuen Foto auf Instagram, das in dem Wildtierzoo der Familie in Australien entstanden ist, posieren Bindi, Chandler und Grace Warrior mit einem Koala! Sowohl das Baby als auch der Beutelsäuger scheinen reges Interesse aneinander zu haben – sie halten neugierig Augenkontakt. Ihre Mutter könnte nicht stolzer sein: "Unsere wunderschöne Wildtier-Krieger-Prinzessin", schwärmt Bindi in einem Bildkommentar.

Es ist nicht zu übersehen, wie glücklich die kleine Familie ist. Erst Anfang Mai widmete Chandler seiner Frau einen rührenden Instagram-Beitrag zum Muttertag: "Es ist zwar dein erster Muttertag, aber es fühlt sich so an, als würdest du das schon ewig tun. Grace und ich haben so großes Glück, dich in unserem Leben zu haben. Wir lieben dich so sehr." Dazu veröffentlichte er ein hübsches gemeinsames Foto – dieses Mal aber ohne Fellnase.

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit seiner Tochter Grace

Instagram / chandlerpowell Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace

