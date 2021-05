Silvia Wollny (56) hat ihr Wort gehalten! Vor fast zwei Wochen kamen ihr beiden jüngsten Enkelkinder zur Welt. Ihre Tochter Sarafina (26) wurde Mutter von Zwillingen. Der zweifache Nachwuchs musste in der 30. Schwangerschaftswoche per Not-Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Davon erholt sich die stolze Mama nun natürlich noch. Trotzdem möchte die TV-Familie ihre Fans weiter auf dem Laufenden halten. So kündigte Oma Silvia kürzlich an, dass sie es sein wird, die die Geschlechter ihres Familienzuwachses verraten wird – und siehe da, nun ist es so weit!

Auf Sarafinas Instagram-Account ist nun ein Video zu sehen, das Silvia und ihren Partner Harald Elsenbast (60) beim Zerstechen eines Ballons zeigt. Die Farbe des daraus hervorkommenden Konfettis soll anzeigen, ob die beiden Babys Mädchen oder Jungen sind. "Wir haben zwei Jungen, juhu", freut sich Silvia, als blaues Konfetti aus dem Ballon platzt.

"Die zwei sind unser ganzer Stolz. Wir sind überglücklich", heißt es neben dem Verkündungspost. Natürlich veröffentlicht das Wollny-Oberhaupt den Clip auch auf seinem eigenen Account.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

RTL2 Harald Elsenbast und Silvia Wollny in "Das Supermarkt-Quiz"

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

