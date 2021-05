Welcher besondere Gast wird bei der diesjährigen Trooping-the-Colour-Parade dabei sein? Vor wenigen Wochen stand noch die Frage im Raum, ob die Zeremonie aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann – in wenigen Tagen ist es nun allerdings so weit: Bereits am 12. Juni wird die Feier anlässlich des Geburtstages von Queen Elizabeth II. (95) über die Bühne gehen. Jetzt ist auch bekannt, wer der Monarchin an diesem Tag zur Seite stehen wird!

Wie The Mail on Sunday berichtete, soll die Queen von ihrem Cousin Prinz Edward zur Veranstaltung begleitet werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Herzog von Kent dem Oberhaupt des Landes bei einer Veranstaltung zur Seite steht: Bereits im Jahr 2013 sprang der 85-Jährige als Begleitung der Queen ein, während ihr Mann Prinz Philip (✝99) sich von einer kurz zuvor stattgefundenen Operation erholen musste.

Die Parade wird diesmal in deutlich kleinerem Rahmen über die Bühne gehen. So soll das Fest auf dem Gelände von Windsor Castle stattfinden und nicht wie gewöhnlich – in Zeiten vor der Pandemie – bei der Horse Guards Parade mitten in London.

