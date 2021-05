Verbringen Mike Brown und Gina Alicia etwa auch nach ihrer Teilnahme an Temptation Island Zeit zu zweit? Eigentlich hatte der Blondschopf an dem Fremdflirt-Format teilgenommen, um seiner Partnerin Sabine Baidin zu beweisen, dass er jeder Versuchung widerstehen könne – doch während seines Aufenthalts in der Männervilla kamen immer mehr Gefühle für Single-Dame Gina auf. Bei einer Aufnahme im Netz sind sich Mikes Fans nun sicher, Gina erkannt zu haben – geht zwischen den beiden also doch mehr?

In seiner Instagram-Story teilte Mike kürzlich ein Video, das ihn auf einer Rolltreppe in einem Einkaufscenter zeigt. Hinter ihm steht eine Frau, die der mittlerweile brünetten Gina tatsächlich ähnlich sieht. Die Community des Tattoo-Fans ist sich sicher: Mike und Gina waren zusammen unterwegs! Doch der 28-Jährige nimmt seinen Followern schnell den Wind aus den Segeln: "Die Frau auf der Rolltreppe da oben ist nicht Gina."

Doch reicht diese Aussage schon aus, um seine Anhänger zu beruhigen? Mikes Fans müssen sich damit jedenfalls vorerst zufriedengeben – ohnehin kann der Muskelmann aufgrund des noch laufenden Show-Formats sowieso nicht weiter ins Detail gehen. Immerhin dürfen sich die Zuschauer in den kommenden Tagen noch auf Szenen aus Gina und Mikes Temptation-Date freuen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Instagram / mikebrown.93 Screenshot aus Mike Browns Instagram-Story

TVNOW / Frank Fastner Sabine und Mike, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei "Temptation Island"

