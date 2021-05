Soll Katie Price' (43) Familie größer werden? Die Britin ist nicht nur eine berühmte TV-Persönlichkeit, sondern auch Mama von fünf Kindern. Ihr ältester Sohn Harvey (19) ist kürzlich 19 Jahre alt geworden. Doch in letzter Zeit kam immer wieder die Frage auf, ob die einstige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Verlobter Carl Woods wohl Nachwuchs erwarten. Katie macht tatsächlich kein Geheimnis daraus, dass sie gerne noch mehr Kinder hätte. Jetzt wünscht sie sich sogar, ein Kleinkind zu adoptieren!

Auf Instagram reagierte Katie auf einen Beitrag von The Sun, der öffentlich dazu aufrief, eine Adoptivfamilie für die zweijährige Olivia zu suchen. Andernfalls werde das Mädchen in die Obhut einer Pflegefamilie gebracht. Das Mädchen wurde mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geboren und sei auf eine Familie angewiesen, die ihren Bedürfnissen nachkommen könne, hieß es. "Ich würde es lieben, sie in meiner Familie zu haben", schrieb Katie betroffen zu dem Beitrag.

Hierbei schlägt Katies Mamaherz wohl umso höher, weil sie weiß, wie es ist, Mutter eines Kindes mit Handicap zu sein. Auch Katies ältester Sohn Harvey wurde mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geboren. Doch bevor eine Adoption für die 42-Jährige infrage kommt, versucht sie offenbar zunächst, selbst schwanger zu werden. Nachdem Gerüchte um eine Schwangerschaft aufgekommen waren, äußerte sie sich kürzlich gegenüber The Sun: "Das war so ärgerlich, da jeder vermutete, ich sei schwanger, aber ich war es nicht. Ich wünschte, ich wäre es!"

Instagram / katieprice Katie Price mit Carl Woods und ihren Kindern Bunny, Princess und Jett

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

