Ob Songwriter Peter Andre (48) damit wohl ein Signal setzen will? Der Ex von Reality-TV-Star Katie Price (42), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, postete jetzt gleich mehrere Bilder seiner ältesten Tochter Princess Tiaamii (13). Was erst mal nicht besonders klingt – schließlich teilt der Familienvater viel im Netz –, könnte eine Botschaft an seine Ex sein: Kurz nachdem Katie wegen eines krassen Schminkfotos der 13-Jährigen heftige Reaktionen kassiert hatte, zeigte er seine Tochter ganz unbearbeitet und natürlich.

TV-Persönlichkeit Katie zog vor wenigen Tagen den Zorn vieler Follower auf sich, als sie ein Foto ihrer Teenie-Tochter Princess Tiaamii auf ihrem Instagram-Account teilte. Der krass geschminkte Look des jungen Mädchens kam bei den Usern gar nicht gut an, was sie wütend in den Kommentaren zum Ausdruck brachten. Ob es nur Zufall ist, dass Vater Peter Andre nur wenige Stunden nach dem Shitstorm eine Collage aus natürlichen Schnappschüssen seiner Tochter postete? Die Aufnahmen eines Familienausflugs zeigen ihn, wie er mit Princess, den jüngsten Kids Amelia und Theo und seiner Frau Emily im Grünen posiert.

Die Bilder sind der krasse Gegensatz zu den Make-up-Pics, die Mama Katie von der Juniorin geteilt hat. Das Mädchen mit den Naturlocken sieht seinem Alter entsprechend wie ein Teenager aus. In seiner Kolumne bei new! hatte der 48-Jährige kürzlich zugegeben, der strengere Elternpart zu sein: "Ich bin streng, aber immer mit einem Lächeln. Sie weiß, dass ich sie liebe", versicherte er.

Instagram / peterandre Collage: Peter Andre mit seiner Frau Emily und den Kindern Princess, Amelia und Theodore

Instagram / katieprice Princess Tiaamii, Katie Prices Tochter

Instagram / peterandre Peter Andre (rechts) mit seiner Tochter Princess

