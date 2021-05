Der Fötus in Georgina Fleurs (31) Bauch wächst und wächst! Wochenlang hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die Reality-TV-Bekanntheit schwanger ist – und Mitte Mai bestätigte sie endlich die Spekulationen. Mit Schwangerschaftscontent hält sich die Influencerin seit der Verkündung allerdings zurück – nur ab und zu erhaschen ihre Fans einen Blick auf ihre größer werdende Körpermitte. Diese präsentiert Georgina nun im knappen Outfit im Netz!

Auf Instagram lädt Georgina einen kurzen Clip hoch, in dem sie nur einen Bikini trägt und ihre Kugel direkt in die Kamera hält. Von einem Ohr zum anderen grinsend, trommelt sie auf ihrem Bauch herum. Dieser ist in der Zwischenzeit ganz schön gewachsen. Wann der errechnete Geburtstermin ist, ist nicht bekannt. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen verriet das Reality-TV-Sternchen allerdings vor zwei Wochen, dass es sich im sechsten Monat befände.

Auf ihrem Account plauderte Georgina auch schon aus, wie viel sie während der Schwangerschaft an Gewicht zugelegt hat: "Ich habe schon 15 Kilogramm plus." Mit einem Foto ihrer Waage zeigte die werdende Mutter ihren Followern, dass sie aktuell 70,1 Kilogramm wiegt.

