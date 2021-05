Cathy Hummels (33) zeigt ihren leicht bekleideten Sommerbody! Dass die Ehefrau von Profifußballer Mats Hummels (32) einen äußerst durchtrainierten Körper hat, hat sie mit vielen Posts hinlänglich bewiesen. Immer wieder teilt das Model Einblicke in seinen sportlichen Alltag: Wenn nicht gerade eine Spielstunde mit Sohnemann Ludwig (3) auf dem Plan steht, legt die Beauty kurzerhand ein Work-out ein. Die Erfolge sind nicht zu übersehen: Im Netz präsentierte Cathy jetzt ihr stählernes Sixpack!

Auf Instagram veröffentlichte Cathy am Montag einen Schnappschuss, der sie in einem pinkfarbenen Bikini samt dunkler Sonnenbrille zeigt. "Wie Homeoffice auf Balkonien aussieht", schwärmte die Beauty und wünschte ihrer Community einen sonnigen Start in die neue Woche. Beim Anbeten der Sonne macht die gebürtige Dachauerin definitiv eine gute Figur: Neben ihrer sommerlichen Bräune kommen auch die hart erarbeiteten Bauchmuskeln vortrefflich zur Geltung.

Während ein paar ihrer Follower anmerken, dass die 33-Jährige doch noch immer viel zu mager sei, ist der Großteil ihrer Anhänger restlos begeistert. "So ein schönes Foto von dir, liebe Cathy!" oder "Du bist umwerfend schön!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Model

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

