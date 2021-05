Cathy Hummels (33) gibt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben! Gemeinsam mit dem Profifußballspieler Mats Hummels (32) hat die Moderatorin Sohnemann Ludwig (3) in die Welt gesetzt – doch auch wenn die beiden Männer ihr ganzer Stolz sind, hält die Influencerin ihr Familienleben weitestgehend privat. Fotos von ihrem Spross sind rar und Fotos mit ihrem Mann sogar noch seltener! Umso besonderer macht das nun diesen neuen Schnappschuss: ein süßes Selfie der Familie Hummels!

Dieses Foto veröffentlichte die Dirndl-Designerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal: Mats und Cathy sitzen hier herrlich normal mit ihrem Sohn in dessen Kinderzimmer. Während die Eltern entspannt in die Kamera lächeln, beschäftigt sich Klein-Ludwig lieber mit seiner Knete. In der Bildunterschrift schreibt die Mutter: "Unsere Nummer eins! Ach ja, und Nummer fünf ist auch auf dem Foto. Nur das Beste für L."

Mit "Nummer fünf" spielt Cathy hier wohl auf die Trikotnummer ihres Gatten an: Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Mats in den EM-Kader zurückkehren – und mit der Rückennummer fünf spielen wird. Seit heute steht auch fest, welcher Bundestrainer in Jogi Löws Fußstapfen treten und die deutsche Nationalelf durch die Europameisterschaft führen wird: Hansi Flick!

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Mats Hummels im Januar 2020 in Marbella

