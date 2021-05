Der nächste Tiefschlag für Armie Hammer (34)! Der Schauspieler steht seit Monaten schweren Vorwürfen gegenüber: Mehrere Frauen werfen dem Hollywoodstar Missbrauch, Vergewaltigung und kannibalistische Fantasien vor. Wegen der schweren Anschuldigungen verlor der US-Amerikaner zuletzt schon mehrere Rollen und gab zudem den Job in der Serie "The Offer" ab. Jetzt ist auch bekannt, wer Armies Part spielen wird – und zwar kein Geringerer als Miles Teller (34)!

Das berichtet jetzt das Magazin Variety. Demnach sollte Armie eigentlich eine Hauptrolle in der Produktion spielen. Schon im Januar war der 34-Jährige aber mehr oder weniger freiwillig ausgestiegen – jetzt wurde seine Rolle mit Miles neu besetzt. Armies Nachfolger wurde in den vergangenen Jahren besonders durch Filme wie "Project X", "Top Gun: Maverick" oder "Bleed for This" bekannt.

"The Offer" erzählt die Geschichte der Entstehung der Kulttrilogie "Der Pate". Im Vordergrund steht dabei die Figur des Produzenten Al Ruddy, der die Mafiafilme in den 1970ern zu echten Welthits gemacht hatte. Ruddys Part hätte eigentlich Armie verkörpern sollen – jetzt wurde Miles diese Rolle zuteil.

Getty Images Armie Hammer auf einer Gala in L.A. im November 2019

Getty Images Miles Teller bei den Filmfestspielen von Cannes 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

