Carmen (56) und Robert Geiss (57) haben sich unter ihrem Namen ein regelrechtes Imperium aufgebaut! Immerhin hat das Paar nicht nur seine erfolgreiche TV-Show Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie, sondern auch ein Modelabel und sogar ein Hotel. Aber wer wird die Erfolgsgeschichte der Geissens in Zukunft eigentlich irgendwann einmal weiterführen? Wenn es nach Carmen und Robert geht, steht die Nachfolge längst fest...

Und zwar sollen laut Bild-Informationen die beiden Töchter Davina (18) und Shania (16) die Erfolgsstory ihrer Eltern künftig fortsetzen – und zwar in aufgeteilten Bereichen. "Die eine möchte das Geschäft, die andere die Serie übernehmen", schilderte Carmen und erklärte genauer: "Davina möchte Mode und Immobilien verkaufen – Shania modeln und auch ins TV." Der Nachwuchs komme also genau nach seinen erfolgreichen Eltern.

Und was sagt Papa Geiss zu den Zukunftsplänen? Robert scheint von dieser Idee ziemlich angetan zu sein. "Wir haben also unsere Nachfolger in der Familie", machte er quasi Nägeln mit Köpfen und betonte in altbekannter geschäftsmännischer Manier: "Das müssen wir jetzt nur noch vernünftig ausverhandeln..."

Carmen Geiss mit ihren Töchtern

Carmen Geiss, "Die Geissens"-Star

Carmen und Robert Geiss im Mai 2021

