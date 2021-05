Sie können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Seitdem Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) ihre Beziehung öffentlich machten, sind die beiden sichtbar ein Herz und eine Seele. Regelmäßig zeigen sie ihren Fans, wie verrückt sie nacheinander sind. Erst vor wenigen Tagen liefen die beiden verliebt über den roten Teppich der Billboard Music Awards. Auch bei den iHeartRadio Music Awards konnten der Musiker und seine Freundin sich kaum voneinander lösen.

Vergangenen Donnerstag wurden in Los Angeles die diesjährigen iHeartRadio Music Awards vergeben und viele Prominente wie Demi Lovato (28) oder Doja Cat (25) liefen dort über den roten Teppich. Selbstverständlich war auch Machine Gun Kelly mit von der Partie und turtelte vor den Fotografen fleißig mit seiner Megan. Dabei krallte sich der Rapper am Po seiner Liebsten fest oder legte seine Hand in verdächtiger Weise auf den Bauch der 35-Jährigen. An dem Abend durfte er sich außerdem über eine Auszeichnung in der Kategorie "Alternative-Rock-Album des Jahres" freuen.

In dem Podcast "Give Them Lala... With Randall" verriet Megan im Juli 2020, dass die beiden Turteltauben an Schicksal beziehungsweise eine kosmische Fügung glauben. Die Schauspielerin erklärte sogar, dass das Paar aus einer Seele entstanden sein muss, die sich später auf zwei Körper aufgeteilt habe. Laut Megan nennt sich dieses Phänomen Zwillingsseele.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

