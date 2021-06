Diese Neuigkeit dürfte dem ein oder anderen Emily in Paris-Fan sicherlich den Atem verschlagen! Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie befinden sich momentan in vollem Gange. Im Seriendebüt hatte sich die Protagonistin Emily, verkörpert von der Schauspielerin Lily Collins (32), in ihren Nachbarn Gabriel verliebt – doch diese Romanze könnte schon bald Geschichte sein: Der Hottie Lucien Laviscount (28) stößt nämlich in der Fortsetzung zum Cast hinzu!

Wie TV Line jetzt berichtet, wird der einstige "Katy Keene"-Darsteller in der Serie in die Rolle des Alfie schlüpfen. Bei der Figur handle es sich um einen sarkastischen und charmanten Zyniker, der sich weigert, die französische Sprache zu sprechen. Allgemein halte er nicht viel von der Kultur Frankreichs. Emily und er sollen sich in der zweiten Staffel offenbar auch näherkommen – ob daraus wahre Liebe wird?

Zuletzt hatte der Produzent Darren Star (59) Anfang Mai ein paar Details zur Fortsetzung preisgegeben. Emily müsse sich nun immer mehr an das Leben in Paris anpassen. "Als sie neu in die Stadt gekommen ist, hatte sie noch einen Freifahrtschein – aber in der zweiten Staffel wird es nicht einfacher für sie", verriet er im Interview mit Variety.

Stephanie Branchu/Netflix Lily Collins als Emily in der Serie "Emily in Paris"

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

Netflix/ Stephanie Branchu Lily Collins in "Emily in Paris"

