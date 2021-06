Endlich verraten Peter (28) und Sarafina Wollny (26) mehr Details über ihre Babys! Ende Mai durften sich die beiden Reality-TV-Gesichter erstmals über Nachwuchs freuen: Ihre Zwillinge kamen nach einem Notkaiserschnitt in der 30. Woche zur Welt und sind seitdem der ganze Stolz ihrer Eltern. Im Netz teilte die frischgebackene Mutter ihrer Community zuletzt auch mit, wie ihre Söhne heißen: Emory Maximilian und Casey Maximilian – doch was hat es mit diesem Zweitnamen auf sich?

Das wiederum enthüllte Papa Peter direkt auf seinem Instagram-Profil. Zu einem Foto, auf dem zwei Holzplatten mit der Inschrift der Namen zu sehen ist, schrieb der 28-Jährige: "Sie tragen beide den zweiten Namen Maximilian, weil das auch mein zweiter Name ist!" Seine beiden Jungs kommen also zumindest in dieser Hinsicht voll nach ihrem Vater!

Neben den Namen verrieten Peter und Sarafina auch einige weitere Eckdaten: So erblickten ihre Zwillinge am 18. Mai das Licht der Welt – im Abstand von einer Minute und mit nur einem Zentimeter Größenunterschied. Emory ist zwar der ältere, aber auch der kleinere der beiden Brüder und lernte seine Eltern eine Minute vor Casey kennen. Auch zum Gewicht machten sie Angaben: Die beiden wogen bei der Entbindung 1.400 und 1.440 Gramm.

Anzeige

Instagram / peter.wollny2010 Peter Heck, Ehemann von Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Geburtsinformationen von Sarafina Wollnys Zwillingen

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de