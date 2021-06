Über die Jahre hat Katie Price (43) sich zu einer echten Vollblutmama gemausert. Fünf Kinder hat das einstige Boxenluder bereits, um die es sich aufopferungsvoll kümmert. Eines der Kids scheint besonders nach seiner berühmten Mama zu kommen: Töchterchen Bunny (6). Dass die Sechsjährige Katie in Sachen Make-up schon jetzt in nichts mehr nachsteht, hat sie in der Vergangenheit bereits demonstriert – und auch jetzt wird nochmals mehr deutlich: Klein-Bunny hat sich schon viel von ihrer Mama abgeguckt!

Auf Instagram hat Katie jetzt ein Foto von ihrem Töchterchen geteilt. Auf diesem posiert die Kleine in graziler Pose mit einem Handy am Ohr in einem neonpinken Sportanzug. Die Wahl ihres Outfits fiel der kleinen Nachwuchs-Diva jedoch offenbar nicht leicht. "Gestern hat sie so getan, als würde sie telefonieren, nachdem sie ungefähr hundert Mal ihr Outfit gewechselt hat", schreibt Katie scherzhaft zu dem Pic und erkennt: "Sie ist genau wie ich."

Viele Fans stimmen der 43-Jährigen, die ihren Hang zur Farbe Pink offensichtlich genetisch weitergegeben hat, voll zu. "Sie ist genau so hübsch wie ihre Mama", merkt einer an. Einige finden jedoch auch, dass Bunny eher ihrer Großmutter Amy oder ihrer großen Schwester Princess (13) ähnlich sieht.

Instagram / katieprice Bunny Hayler, Katie Price' Tochter

Instagram / katieprice Katie Price Tochter Bunny im Jahr 2020

Instagram / katieprice Bunny Hayler, Tochter von Katie Price

