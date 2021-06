Wochenlang hütete Daniela Katzenberger (34) ein Geheimnis! Die TV-Blondine trennte sich vor einiger Zeit von ihrer kultigen Haarfarbe und ist jetzt nicht mehr wasserstoffblond. Um die neue Farbe vorerst geheim zu halten, trug die Promi-Mama in den vergangenen Wochen immer eine Perücke. Jetzt präsentierte Dani in der aktuellen Folge ihrer Serie "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" endlich den neuen Look.

Heute konnten die RTL2-Zuschauer Daniela bei einem Friseurbesuch begleiten, wo sie ihre Mähne in einem ganz neuen Ton färben ließ. Schon am Anfang der Folge teaserte die "Nothing's Gonna Stop Me Now"-Interpretin an, dass sie sich einen seröseren Look wünscht und optisch eine "Daniela Edelberger" werden will. Die Friseurin färbte Daniela die Haare in einem dunkleren Blond. Laut eigenen Angaben fühlt sie sich jetzt "edler". Eine große Typveränderung gab es dadurch allerdings nicht.

"Weil die immer kaputt und chronisch ungepflegt aussehen", erklärte sie die Hintergründe zu ihrem Haarfarbenwechsel. Daniela arbeitet laut eigenen Aussagen schon länger auf diese Aktion hin, da sie erst neu färben wollte, bis ihre Haare dick und kräftig genug sind. Jetzt hat sie den Schritt tatsächlich gewagt.

