Krasse Beauty-Enthüllung von Daniela Katzenberger (34)! Die TV-Bekanntheit erreicht nicht nur durch ihre große Klappe, sondern auch durch ihr wasserstoffblondes Haar Kultstatus in der deutschen Fernsehlandschaft. Doch in letzter Zeit bemerkte sie immer öfter, dass ihr die Farbe ihrer Mähne nicht mehr zusagt und sie diese ändern will. Doch anscheinend ist dies schon längst geschehen. Jetzt offenbarte Dani ein großes und haarigeres Geheimnis – sie täuschte ihre Follower wochenlang.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Daniela jüngst ein Foto, auf dem sie eine lange blonde Perücke in der Hand hält. Sie hat sich schon vor Wochen bei den Dreharbeiten zu ihrer Realityshow die Haare färben lassen und die Folge wird heute Abend ausgestrahlt. "Ich weiß, dass ihr es wisst, auch wenn ich wochenlang höflich versucht habe, eure Kommentare zu ignorieren. Ich weiß es und ihr wisst es ja sowieso, weil ihr einfach Füchse seid", schrieb die Mutter einer Tochter unter den Beitrag. Einigen Fans hätten es schon längst bemerkt, dass sich die Katze in letzter Zeit mit einer Perücke zeigt.

Doch wie sieht Daniela jetzt ohne Perücke aus? Wie man auf dem Foto unter dem Haarnetz schon erahnen kann, ist sie einige Nuancen dunkler geworden. Das komplette Ergebnis enthüllt sie demnächst bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

