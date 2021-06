Alicia Costa Pinhero behielt die Nerven, als sie Yasin Mohamed den Laufpass gab! Bei Temptation Island stellten die Beauty und der Leiter eines Fitnessstudios ihre Beziehung auf die Probe – ohne Erfolg. Nachdem Alicia immer wieder die Party-Exzesse ihres Partners ansehen musste, hatte sie endgültig die Schnauze voll: Sie trennte sich beim Lagerfeuer zwar von Yasin, wirkte dabei aber ziemlich abgeklärt. Warum konnte Alicia bei diesem Schlussstrich so souverän bleiben?

Promiflash hat bei ihr nachgehakt, weshalb sie in dieser emotional aufreibenden Situation so ruhig geblieben ist. "Es ist generell nicht meine Art, ausfallend zu werden", meinte Alicia dazu. Sie betonte im Gespräch mit Promiflash aber, dass sie sich dennoch zusammenreißen musste, um Yasin nicht das ein oder andere böse Wort an den Kopf zu werfen. Immerhin sei sie auch nur ein Mensch und kein Roboter.

Alicia ließ das finale Lagerfeuer noch einmal Revue passieren und legte Promiflash ihre damalige Gefühlslage offen. "Ich war so sauer und enttäuscht, dass ich Yasin am Anfang nicht mal in die Augen blicken konnte", erinnerte sie sich. Für sie habe es sich angefühlt, als sei ihr damaliger Freund zu diesem Zeitpunkt ein anderer Mensch gewesen, dem sie erklären müsse, was richtig und was falsch sei.

