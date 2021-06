Georgina Fleur (31) gibt ein Schwangerschaftsupdate. Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Nachdem sie zu Beginn kaum etwas über ihre Schwangerschaft erzählt hatte, plauderte sie zuletzt ein paar Details aus. So gab sie auch zu, wegen des ganzen Stresses mit ihrem On-Off-Verlobten Kubilay Özdemir zuletzt kaum gegessen und an Gewicht verloren zu haben. Bei ihrem Kontrolltermin beim Frauenarzt stellte sich die Dubai-Auswanderin nun erneut auf die Waage.

Die Waage auf einem Instagram-Foto zeigt 70,3 Kilogramm an. Damit hat Georgina nach dem ganzen Beziehungsdrama wieder zugenommen. Vor der Eskalation mit Kubi Mitte Mai wog sie 200 Gramm weniger. Wie viel sie insgesamt seit der Schwangerschaft an Gewicht zugelegt hat, verriet sie zu dem Zeitpunkt ebenfalls: "Ich habe schon 15 Kilogramm plus."

Mittlerweile hat die 31-Jährigen ihren Appetit wiedergefunden. Nach dem Besuch bei ihrer Ärztin teilte sie Aufnahmen ihres Mittagessens. Generell scheint es ihr viel besser zu gehen nach dem ganzen Streit mit Kubi. "Ich vermeide jeden Stress und jeden Stresspol und alles Negative in meinem Leben", gibt Georgina sich optimistisch.

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Mai 2021

