Georgina Fleur (31) versucht momentan, sich zu schonen! Die Reality-TV-Queen und ihr On-Off-Partner Kubilay Özdemir sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen: Obwohl die Influencerin ein Baby erwartet, kam es mehrmals zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, die die beiden Sommerhaus-Stars stets mit der Öffentlichkeit teilten. Für den schwangeren Rotschopf sind derartige Ereignisse natürlich eine enorme Belastung – daher vermeidet Georgina nun jeglichen Stress!

In ihrer Instagram-Story informierte die einstige Dschungelcamperin ihre Fangemeinde darüber, dass für sie ein Ultraschalltermin ansteht – außerdem erzählte die 31-Jährige, dass sie ihre Ärztin um Rat fragen wolle, da sie in der Nacht ein starkes Ziehen im Bauch verspürt hatte. "Ich frage die mal, ob alles okay ist. Aber ich denke, ich mache alles richtig. Ich vermeide jeden Stress und jeden Stresspol und alles Negative in meinem Leben", betonte die werdende Mutter. Klingt so, als würde Georgina Streitereien mit Kubi aktuell aus dem Weg gehen.

Den beiden Zankhähnen dürfte das definitiv nicht schaden. Nach der jüngsten Auseinandersetzung mit Kubi gab Georgina nämlich an, aufgrund dessen an Depressionen zu leiden – der Unternehmer wiederum behauptete, von der TV-Bekanntheit mit einem Messer verletzt worden zu sein.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Sonstige Kubilay Özdemir, Mai 2021

