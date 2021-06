Für ihren Mann posiert Daniela Katzenberger (34) auch mal in einem Hauch von Nichts! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat sich zuletzt einer Beauty-OP unterzogen und sich dabei ihre Brüste machen lassen. In der aktuellen Folge von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" hat sie den Zuschauern zudem ihre neue Frisur präsentiert: Ihr blonder Schopf ist einige Nuancen kühler geworden. Nach dem Komplett-Umstyling möchte die Katze ihr neues Ich mit sexy Pics festhalten – die will sie ihrem Ehemann Lucas Cordalis (53) schenken.

In ihrer Familiendoku bei RTL2 schmeißt sich die Kultblondine in heiße Dessous. Mit Mega-Dekolleté und Spitzenhöschen rekelt sich die 34-Jährige vor der Kamera einer professionellen Fotografin. Ein solches Shooting wäre für die Mutter einer Tochter vor ihrer Operation nicht infrage gekommen. Warum? Sie hatte sich nicht danach gefühlt, in sexy Unterwäsche zu schlüpfen. "Wenn ich da so die sexy Dessous gesehen habe, dann war das immer so wie Eislecken hinter Glasscheibe", erinnert sie sich.

Mittlerweile hat sich das aber geändert. Dani ist superzufrieden mit sich und ihrem Body und strahlt das auch nach außen hin aus. Sie freut sich außerdem, zum ersten Mal ein Shooting ganz für sich gemacht zu haben. "Ich habe noch nie Fotos für mich gemacht – noch nie. Also abgesehen von Instagram. Es war immer ein Werbeshooting oder so." Ihrem Lucas hat sie mit den Bildern auf jeden Fall eine große Freude gemacht.

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2021

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de