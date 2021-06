Für sie gibt es zurzeit eine Menge zu feiern! Davina Geiss (18) hatte erst vor wenigen Tagen allen Grund dazu, die Korken knallen zu lassen: Denn der Spross der TV-Familie Die Geissens ist am 30. Mai volljährig geworden! Doch damit nicht genug – der Teenager hat jetzt nämlich gleich nachgelegt: Davina hat ihre Führerscheinprüfung bestanden und kann demnächst endlich Vollgas geben.

Die erfreulichen Nachrichten verkündete die Tochter von Robert (57) und Carmen Geiss (56) ihren Fans auf Instagram. Unter einem Schnappschuss, der sie in einem Restaurant vor einem Gebirgspanorama zeigt, freute sie sich: "Ich habe meinen Führerschein!" Zwei Emojis mit Herzchen in den Augen und ein kraftstrotzender Oberarm deuten an, wie stolz die schöne Brünette auf ihre Leistung ist.

Ihre Follower freuten sich überschwänglich über den Post. "Allseits gute Fahrt! Herzlichen Glückwunsch!", gratulierte ein Nutzer unter dem Beitrag. Zahlreiche User pflichteten ihm mit guten Wünschen bei. Viele andere freuten sich mit Herz- und Flammen-Emojis mit Davina.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Frühjahr 2021

Instagram / carmengeiss_1965 Davina Geiss in ihrem neuen Auto, Mai 2020

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

