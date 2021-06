Aurelio Savina (43) geht unter die Schauspieler! Der Reality-TV-Star hat im Fernsehen eigentlich schon so ziemlich alles gemacht – von Die Bachelorette bis Dschungelcamp. Doch nun schlüpft der Womanizer auch mal in eine ganz andere Rolle: Schon bald wird der 43-Jährige in einem echten Fernsehkrimi zu sehen sein. Doch nicht etwas als Bösewicht, sondern als Good Cop! Promiflash hat mit Aurelio über sein neuestes Projekt gesprochen.

Die Krimikomödie, in der Aurelio eine Hauptrolle übernehmen wird, heißt "Die Schönwetter-Bullen" und spielt im beschaulichen Kärnten in Österreich. Der Streifen ist ein Pilotfilm, der schon diesen Herbst im Ersten, ZDF und ORF ausgestrahlt werden soll. Sollte alles nach Plan laufen, wird er anschließend in eine Serie übergehen. "Ich bin einer der fünf Polizisten, um die es hauptsächlich geht. Die Figur, die ich spiele, heißt Leonardo und ist der Einsatzleiter für Einsätze an der Grenze Italiens. Er ist ein Macho mit Herz, der aber immer für einen guten Spruch zu haben ist", erklärt der Lebemann. Neben ihm sind auch Kollegen wie Anja Kruse (64) oder Philippe Brenninkmeyer (56) dabei.

Doch wie war es eigentlich für Aurelio, einen Polizisten zu mimen? Im Gespräch mit Promiflash verrät er: "Da ich diesmal tatsächlich den Guten spiele, fällt es mir gar nicht so schwer, denn ich empfand den Beruf als Polizisten schon immer relativ spannend." Dass der TV-Star überhaupt so eine große Filmrolle bekommen hat, hat er seinem alten Freund und Regisseur Enrico Saller zu verdanken. Vor drei Jahren hatten die beiden gemeinsam an einem Musikvideo gearbeitet, im Herbst 2020 rief er Aurelio dann an und unterbreitete ihm das Jobangebot!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Aurelio Savina bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

Privat Aurelio Savina am Set zu "Die Schönwetter-Bullen" in Österreich

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de