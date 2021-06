Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) krönen die Gerüchte um einen Neuanfang für die beiden mit einem eindeutigen Foto! Seit Wochen sieht es ganz danach aus, als würden die Sängerin und der Schauspieler das Liebescomeback des Jahres liefern. Immer wieder wurden die Stars zusammen erwischt – und jetzt lichteten Paparazzi sie in einem besonders intimen Moment ab: Vor einem Restaurant in Hollywood hielten sie sich liebevoll in den Armen, während die Musikerin ihren Kopf an den Leinwandhelden schmiegt. Folgt auf diese Aufnahme schon bald ihr offizielles Paar-Outing?

