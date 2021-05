Jennifer Lopez (51) scheint wieder total verliebt zu sein! Im Jahr 2004 hatte sich die Sängerin nach zwei Jahren Beziehung von Ben Affleck (48) getrennt. 17 Jahre später wollen sie ihrer Liebe angeblich eine neue Chance geben. Mehrfach wurden die beiden in den vergangenen Wochen zusammen abgelichtet: Die US-Amerikaner verbrachten sogar einen gemeinsamen Urlaub in Miami! Doch weshalb ist die Schauspielerin plötzlich wieder an ihrem Ex interessiert?

Wie ein Insider nun gegenüber E! News verrät, soll sich der 48-Jährige in den vergangenen Jahren sehr zum Positiven verändert haben. "J.Lo denkt, dass Ben wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat, und sie liebt diese Version von ihm", glaubt die Quelle zu wissen. Außerdem soll er sich wirklich stets um die "On the Floor"-Interpretin bemühen, was ihr angeblich auch sehr imponiert. "Es ist wohltuend für sie und sie ist verliebt", meint der Tippgeber.

Angeblich sollen die Turteltauben auch schon Pläne haben, ihre Beziehung endlich mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das berichtete zumindest kürzlich Page Six. "Er übernachtete bei ihr zu Hause und sie hat vor, bei Instagram zu verkünden, dass sie wieder zusammen sind", plauderte der Insider aus.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2003

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von "The Way Back" im März 2020 in Los Angeles

