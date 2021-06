Sie lassen die Seele baumeln! Oksana Kolenitchenko (33) ist dafür bekannt, viel aus ihrem Privatleben preiszugeben. Die Goodbye Deutschland-Auswandererin teilt nur zu gern Einblicke aus ihrem Familienalltag mit ihrem Ehemann Daniel und den zwei Kids im Netz. Irgendwelche Tabus kennt das Model dabei nicht – beinahe jede Lebenslage der Familie wird thematisiert. Doch nun teilte die Beauty mal wieder ein schönes Ereignis aus ihrem Leben: Oksana verbrachte mit der gesamten Familien einen entspannten Tag im Disneyland!

Via Instagram veröffentlichte die 33-Jährige nun einen goldigen Schnappschuss von sich und ihren Liebsten vor dem legendären Schloss im Disneyland. "Nach fast anderthalb Jahren Pandemie, Gefühlsachterbahn mit dem Laden, Gesundheit und Zukunft haben wir uns als Familie einen Tag im Disneyland geschenkt – wissend, dass wir in drei Wochen hier weg sind. Und was soll ich sagen: Es war wirklich ein wahrlich magischer und wunderschöner Tag, den wir so sehr genossen haben", schrieb sie total glücklich zu ihrem Family-Pic.

Tatsächlich steht der Familie Kolenitchenko eine große Veränderung bevor. Sie verlassen ihre Wahlheimat Los Angeles. "Diese Entscheidung zu treffen, war nicht einfach – aber wir schauen mit einem weinenden und einem lachenden Auge nach vorne", hatte Oksana in einem Insta-Post angekündigt. Doch wo geht es nun für die vier hin? Das behält die Beauty bislang für sich.

