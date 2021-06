Lisha und Lou gehen unter die Autoren! In den vergangenen Jahren hat sich für die YouTuber einiges verändert: Mit ihrer Teilnahme an Sommerhaus der Stars feierten die beiden ihr TV-Debüt – seitdem haben die zwei einen eigenen Podcast, waren noch mehrfach im Fernsehen zu sehen und freuen sich inzwischen über 500.000 Follower auf Instagram. Jetzt haken die Turteltauben noch einen weiteren Punkt von ihrer Karriereliste ab: Lisha und Lou schreiben ein Buch!

Das verrieten die beiden Wahlmallorquiner jetzt im Promiflash-Interview. Die Inspiration für ihr literarisches Werk seien paranormale Erlebnisse gewesen, die sich in einem früheren Zuhause zugetragen hätten. "Was das genau war, dürft ihr bald in unserem ersten eigenen Buch lesen, denn wir sind gerade dabei, ein Horror-Buch zu schreiben!", verkündete das Paar. Und auch die Follower haben die Chance, mit ihren Storys ein Teil des Werks zu werden: "Jeder, der eine tolle paranormale Geschichte erlebt hat, kann sich unter www.lishalouparanormal.de mit seiner Geschichte bewerben."

In ihrem neuen Haus müssen sich Lisha und Lou aber nicht vor unerklärlichen Dingen fürchten. Seit einigen Monaten wohnen die beiden nun schon auf Mallorca – und genießen ihren neuen Alltag auf der Baleareninsel in vollen Zügen. "Dieses Leben ist so positiv und das färbt extrem auf uns ab", schwärmten beide zuletzt gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Stars

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de