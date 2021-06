Von Sängerin Madonna (62) sind es die Fans gewohnt, regelmäßig Bilder ihrer großen Familie zu sehen. Ihre sechs Kinder zeigt sie gerne bei verschiedensten Aktivitäten auf Social Media. Aber die Eltern der "Material Girl"-Interpretin kennen wohl die wenigsten. Sie ist eines von sechs Kindern des italienischen Einwanderers Silvio Anthony Ciccone mit dessen erster Frau Madonna Louise Fortin, die bereits im Alter von 30 Jahren an Brustkrebs verstarb, als Madonna fünf Jahre alt war. Zum 90. Geburtstag ihres Vaters teilte Madonna seltene Aufnahmen im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account widmete sie ihrem Vater, der in Michigan lebt, rührende Zeilen: "Himmlischer Vater (Papa): Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Und all die anderen Segnungen, die du mir zuteilwerden ließest. Alles Gute zum 90. Geburtstag! Du bist der O.G." Die Abkürzung "O.G." steht für den englischen Ausdruck "Original Gangster". Damit wird jemand bezeichnet, der "oldschool", also authentisch ist und die alten Zeiten noch miterlebt hat. Der Videoclip zeigt einen Ausschnitt von Madonnas "Re-Invention World Tour" im Jahr 2004, in dem Silvio mit ihrer Crew vor dem Start der Show ein Gebet spricht.

Offenbar statteten Madonna und ihre Kinder Silvio sogar einen Besuch in Michigan ab. "Auf dem Weg zu Opa", schrieb sie zu einem Bild ihrer Töchter Stella und Estere, die auf der Rückbank eines Autos schlafen. Später teilte sie in ihrer Story Aufnahmen der grünen Landschaft, die Silvios Weingut in Leelanau County umgibt.

Madonna und ihr Vater Silvio

Madonna mit ihren Adoptivkindern Estere, Stella, David Banda und Mercy James, (v.l.)

Madonna, Musiker

