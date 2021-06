Sie wollen, dass es klappt! Seit einiger Zeit wird Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) das Liebescomeback des Jahres nachgesagt. Ganze 17 Jahre nach ihrer Trennung sollen "Bennifer" wieder ein Paar sein und die Zeit zusammen genießen. Mehrere Trips und Paparazziaufnahmen haben bereits gezeigt, dass die zwei sehr gern zusammen sind – und damit diese Harmonie auch so bleibt, sollen die beiden einiges auf sich nehmen wollen: J.Lo und Ben arbeiten angeblich hart an ihrer Fernbeziehung!

Wie ein Insider nun gegenüber People verriet, haben die beiden viel Spaß zusammen und wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen – und das, obwohl sie an verschiedenen Küsten in den USA leben. "[Jennifer und Ben, Anm. d. Red.] werden so viel hin- und herreisen, wie sie können, damit alles funktioniert", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Sie wollen sich nicht mehr verstecken. Sie freuen sich beide über ihre Beziehung und wollen sicherstellen, dass sie alles dafür tun."

Vor allem der Sängerin gehe es aktuell ziemlich gut mit der Situation – die 51-Jährige sei "unglaublich glücklich und hat das Gefühl, dass sie in Bens Nähe einfach sie selbst sein kann". Da liegt es auch nicht gerade fern, dass J.Lo und der Schauspieler ihre Beziehung bald öffentlich machen wollen. Erst kürzlich hatte eine Quelle nämlich gegenüber Page Six verraten, dass die Beauty nur auf den richtigen Zeitpunkt für die Liebesverkündung wartet.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

