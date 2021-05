Machen sie es schon ganz bald offiziell? Seit wenigen Wochen kursieren die wildesten Gerüchte um Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48): Ganze 17 Jahren nach ihre Trennung sollen die beiden doch tatsächlich wieder etwas miteinander haben. Bestätigt ist bisher noch nichts, Bilder von gemeinsamen Trips sprechen da jedoch eine andere Sprache. Schon bald könnte aber aus der Heimlichtuerei etwas Offizielles werden: Jennifer und Ben planen wohl, ihre Beziehung bald auf Social Media bekannt zu geben!

Und das wären die Knaller-News für alle "Bennifer"-Fans: Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, stehen die beiden angeblich kurz vor der Liebesverkündung. "Er übernachtete bei ihr zu Hause und sie hatte vor, eine Ankündigung auf Instagram zu machen, dass sie wieder zusammen sind", erklärt die Quelle. Dass Paparazzi die beiden zuvor in Miami abgelichtet haben, kam ihr da in die Quere. Dem Informanten zufolge wolle J.Lo nur den perfekten Zeitpunkt für die Bekanntgabe abwarten.

Doch wie haben sich die zwei eigentlich wieder einander angenähert? Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly erklärt, dass die Sängerin schon länger in Kontakt mit dem Schauspieler stehe. Vor allem kurz vor der Trennung ihres Ex-Verlobten Alex Rodriguez (45) habe sie die Nähe zu dem 48-Jährigen gesucht. "Jen hat sich bei Ben gemeldet, als klar war, dass es zwischen ihr und Alex nicht mehr funktioniert", schilderte der Hinweisgeber dem Onlineportal.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2003 in Los Angeles

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2002

Getty Images Jennifer Lopez mit ihrem Ex-Verlobten Alex Rodriguez

