Susan Sideropoulos (40) erinnert sich an einen der schönsten Tage ihres Lebens zurück. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin war gerade einmal 15, als sie ihren späteren Ehemann Jakob Shtizberg kennenlernte. Am 4. Juni 2006 gaben die zweifachen Eltern sich nach jüdischem Ritus das Jawort. Anlässlich ihres 15. Hochzeitstags kramte die Schauspielerin nun ganz, ganz tief in der Erinnerungskiste und veröffentlichte einige Fotos ihres großen Tages.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige einige Einblicke ihrer Trauung. Darunter befinden sich Fotos von Susan, die von ihrem Vater zum Altar begleitet wird, und ein leidenschaftlicher Kuss des frisch vermählten Ehepaares. Zu der Fotoauswahl schrieb die gebürtige Hamburgerin: "Happy 15. Jakob sagt immer: 'Glückliche Ehefrau – glückliches Leben.'" Glücklich scheint Susan auf jeden Fall zu sein!

Möglicherweise wird Jakob seine Susan sogar ein zweites Mal in ihrem Hochzeitskleid zu sehen bekommen. Denn die ehemalige "Mia"-Darstellerin und ihr Mann können sich vorstellen, ihr Gelübde zu erneuern. "Irgendwann machen wir das auf jeden Fall noch mal – und dann ziehe ich auch wieder mein altes Brautkleid an", kündigte Susan 2018 gegenüber Closer an.

Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos am Valentinstag 1996

Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos 2015

Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im Urlaub

