Setzt Emily Ratajkowski (29) einen neuen Trend? Seit Anfang März hat sich das Leben des Models komplett verändert: Die Beauty brachte ihr erstes Kind zur Welt – einen Jungen. Statt Catwalk und Shooting stehen nun also erst mal Stillen und Windelwechsel auf dem Plan. Doch auch in ihrer neuen Rolle als Mutter ist die US-Amerikanerin ein absoluter Hingucker – ist sie vielleicht sogar die stylishste Mama überhaupt?

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Emily einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, der sie mit ihrem kleinen Sprössling in einer Trage beim gemütlichen Spaziergang zeigt. Dabei kleidete sich die dunkelhaarige Schönheit farblich passend zur "Sitzgelegenheit" ihres Nachwuchses in blauen Farben. Neben dem lässigen Sweater, weißen Sneakers und einer engen Radlerhose entschied sich die 29-Jährige zudem für eine dunkle XXL-Sonnenbrille. Auch eine Kopfbedeckung durfte bei den sommerlichen Temperaturen natürlich nicht fehlen.

Gut vorstellbar, dass so ein Look auch auf dem Catwalk präsentiert werden könnte. Doch Emily kann auch anders: Vor Kurzem präsentierte sich die Neu-Mama von ihrer sexy Seite. In einem knappen Bikini setzte die Laufsteg-Beauty die Kehrseite ihres After-Baby-Bodys gekonnt in Szene.

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de