Bei diesen heißen Kurven müssen die Fans sicher zweimal hinschauen! Anfang März hat sich das Leben von Emily Ratajkowski (29) um 180 Grad gedreht. Grund: Sie und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) sind zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden. In Eilgeschwindigkeit kehrte die Beauty kurz nach der Geburt ihres Babys wieder in ihre alte Form zurück – und das präsentiert sie nur zu gern im Netz: Emily teilte vor wenigen Tagen einen ziemlich hotten Schnappschuss von ihrer Kehrseite!

In ihrer Instagram-Story ließ die frischgebackene Mutter wieder mal beinahe all ihre Hüllen fallen. Nur mit einem ultraknappen Bikini bekleidet posiert die 29-Jährige auf der Aufnahme auf einem Balkon in New York. Besonderer Hingucker: ihr blanker Hintern! Dass Emily erst vor wenigen Monaten Mutter geworden ist, sieht man ihr auf diesem Schnappschuss absolut nicht an.

Hammer-Body nach der Geburt hin oder her – für Emily gibt es aktuell aber wohl nichts Schöneres, als Zeit mit ihrem Söhnchen zu verbringen. Das hatte zumindest erst kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly verraten. "Sie genießt ihr Muttersein total und schätzt jeden wertvollen Moment mit ihrem kleinen Jungen", hatte die Quelle erzählt.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Mai 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester

