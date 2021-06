Shawn Mendes (22) gibt seinen Fans Rätsel auf. Der Körper des Sängers ist mittlerweile übersät mit Tattoos – manchmal haben die Motive eine tiefere Bedeutung. So ließ er sich zum Beispiel den Namen seiner Schwester stechen. Nun stattete er seinem Tätowierer erneut einen Besuch ab. "Good Boy" ist nun in feinem Buchstaben auf seinem Arm zu lesen. Auch hier vermutet seine Community, weit mehr hinter den Tintenstichen lesen zu können...

"'Good Boy' ist ein Projekt, oder?", mutmaßt ein Follower unter den Fotos auf Instagram. Dieser Meinung sind auch weitere – einer wird beim Spekulieren sogar konkreter: "Sag es mir – ist da ein Song in deinem neuen Album, der 'Good Boy' heißt?" Bisher bleibt Shawn seinen Fans eine Antwort schuldig. Sein letztes Album "Wonder" ist bereits ein Jahr alt – ob es tatsächlich sein kann, dass der gebürtige Kanadier mit neuem musikalischen Content anknüpfen will?

Anderen Usern ist die Bedeutung des Tattoos total schwuppe – sie sind viel zu sehr abgelenkt von Shawns nacktem Oberkörper, den er während der Tattoo-Session präsentiert. Dass der 22-Jährige neben seiner Karriere auch Zeit zum Sporteln findet, machte er bereits bei früheren Gelegenheiten deutlich. In seiner Story postete er im April zum Beispiel einen heißen Schnappschuss aus seinem Schlafzimmer – und gab dabei den Blick auf sein Sixpack frei.

Getty Images Shawn Mendes, Künstler

Instagram / shawnmendes Musiker Shawn Mendes im April 2021

ActionPress Shawn Mendes, November 2019

