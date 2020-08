Darüber dürfte sich seine Schwester freuen! Der kanadische Musiker Shawn Mendes (21) eroberte mit Hits wie "Stitches", "Señorita" und auch "Treat You Better" nicht nur die Herzen von Millionen Fans, sondern stürmte auch die Charts in zahlreichen Ländern. Doch neben der Musik hegt der 21-Jährige noch eine ganz andere Leidenschaft. Der Sänger lässt sich seinen Körper nur allzu gerne mit Tätowierungen verzieren. Jetzt legte er sich erneut unter die Nadel: Seiner Schwester zu Ehren ließ sich Shawn erneut ein Tattoo stechen!

Kane Navasard, ein in Los Angeles ansässiger Tätowierer, teilte jetzt eine Aufnahme des neuen Tintenkunstwerkes auf Instagram: Shawns Schlüsselbein ziert nun ein ganz besonderer Schriftzug – und zwar der Name seiner 16-jährigen Schwester Aaliyah Maria Mendes. "Aaliyah Maria", ergeben die geschwungenen, schwarzen Buchstaben auf der Haut des "Lost in Japan"-Interpreten. "Shawn Mendes trägt eine süße Widmung", kommentierte der Tätowierer seinen Post.

Neben dem Tintenkunstwerk für seine Schwester zieren noch einige weitere Tattoos den Körper des 21-Jährigen. Unter anderem trägt er ein Schmetterlingsmotiv auf seinem linken Oberarm – die Besonderheit: Ein Flügel des Insekts besteht aus einer Ansammlung von Blüten. Zusätzlich entschied er sich auch bereits für eine abstrakte Darstellung einer Gitarre auf seinem rechten Unterarm.

Instagram / kanenavasard Shawn Mendes' neues Tattoo, Juli 2020

Getty Images Shawn Mendes bei einem Konzert in Toronto

Instagram / liviatsang Shawn Mendes, Sänger



