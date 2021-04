Er weiß, wie er seine Fans fesselt! Seit 2014 steht Sänger Shawn Mendes (22) im Rampenlicht und bringt seine Fans mit seinem Charme gerne mal um den Verstand. Seine Community konnte sich immer wieder über äußerst attraktive Bilder des 22-Jährigen freuen. So beispielsweise am australischen Strand oder im Musikvideo zu seiner Single "Wonder". Nun hat Shawn es erneut getan – jetzt teilte der Sänger eine heiße Schwarz-Weiß-Auf­nah­me direkt aus seinem Schlafzimmer!

Das Spiegelselfie, welches Shawn in seiner Instagram-Story postete, ist ziemlich aufreizend. Auf dem Schnappschuss sieht man deutlich Shawns Sixpack. Darüber lässt sich ein wenig Behaarung auf seiner Brust erkennen und auch die einstige Lockenmähne wirkt kürzer als zuvor. Fast könnte man Freundin Camila Cabello (24) beneiden, dass sie diesen Anblick tagtäglich zu Gesicht bekommt.

Die "Señorita"-Interpreten, die offiziell seit Juli 2019 ein Paar sind, scheinen eine sehr glückliche Beziehung zu führen. Im vergangenen Jahr zogen die beiden Stars sogar zusammen und überraschten ihre Fans um die Weihnachtszeit mit einem süßen Duett. Immer wieder sprechen Shawn und Camila über die positiven Auswirkungen ihrer Beziehung und posten herzerwärmende Schnappschüsse von sich. Sogar Hundeeltern sind die beiden Promis bereits.

Josiah Van Dien/Netflix Shawn Mendes in der Netflix-Doku "In Wonder"

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in London

