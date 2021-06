Julian Engels (28) scheint überglücklich mit seiner Sarah (28) zu sein! Vergangene Woche sind der Fußballspieler und die Sängerin nach rund eineinhalb Jahren Beziehung gemeinsam vor den Traualtar getreten. Im Netz posteten die Frischvermählten bereits einige Schnappschüsse und Videos von ihrer Hochzeit. Wenige Tage nach der Zeremonie beweist der Kicker nun noch einmal, wie verliebt er in seine Ehefrau ist: Er macht Sarah eine zuckersüße Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account schwärmt der 28-Jährige von seiner Angebeteten. Unter einem Foto, auf dem er Sarah während der Trauung innig küsst, drückt er seine tiefe Zuneigung aus. "In guten wie in schlechten Zeiten, mein Schatz. Egal was ist, du sollst wissen, ich bin bei dir und werde an deiner Seite kämpfen", schreibt er an Sarah gerichtet. Wenn es sein müsse, wolle Julian mit ihr sogar "gemeinsam durchs Feuer" gehen. "Hauptsache wir, Hauptsache ankommen", schließt er seinen Post.

Die Kölnerin hatte ihrem frisch Angetrauten nach der Eheschließung ebenfalls ein paar rührende Zeilen im Netz gewidmet. "Ich kann es noch gar nicht wirklich realisieren, welches Glück mich hier gerade umarmt. Seit dem ersten Tag – seitdem ich dich kenne, haben wir eine unfassbare Verbindung zueinander gespürt", notierte die 28-Jährige unter ihrem Beitrag.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Juli 2020 in Portugal

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels auf den Malediven

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

