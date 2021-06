Michael Wendler (48) äußert sich endlich zu den Trennungsgerüchten! Zuletzt war es still um den Schlagerstar und seiner Frau Laura (20). Seit Monaten wird daher über eine Ehekrise spekuliert. Auf Telegram reagierte der 48-Jährige nun erstmals auf die zahlreichen Medienberichte – und zeigte sich ziemlich genervt davon. "Man muss es ja immer wieder lesen. Aber all das, was dort über mich und meine Familie berichtet wird, stimmt nicht", stellte er klar. In einem weiteren Post beteuerte der Sänger: "Ich bin immer noch glücklich mit meiner Laura und wir leben hier in meiner Heimat zusammen mit meiner Tochter."

