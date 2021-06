Ellie Goulding (34) gibt neue Details zu ihrem Nachwuchs preis! Anfang Mai war es endlich soweit: Die Sängerin brachte ihren ersten Sohn zur Welt – Arthur Ever Winter Jopling. Vor wenigen Tagen hatte die Musikerin mehrere Schwarz-Weiß-Schnappschüsse von ihrer Schwangerschaft und der Geburt geteilt. Ihren Sprössling hat man auf den Bildern nach der Entbindung allerdings nie gesehen – bis jetzt: Ellie veröffentlichte eine erste Aufnahme von ihrem Baby!

Via Instagram teilte Ellie am vergangenen Donnerstag ein emotionales Video, das die Reise der vergangenen Monate noch mal Revue passieren lässt. Neben Ultraschallbildern und der Dokumentation des wachsenden Babybäuchleins wartete auf die Follower der Künstlerin am Ende des Clips aber noch eine ganz besondere Überraschung: Ellie fügte ein Bild von sich mit ihrem Sohnemann auf der Brust ein – das erste Mal, dass man ihr kleines Wunder zu Gesicht bekommt.

Auch wenn man das Gesicht des kleinen Jungen erkennen kann, sind Ellies Fans völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, das ist so schön!" und "Nichts ist so beeindruckend wie das Heranwachsen neuen Lebens!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Glaubt ihr, Ellie zeigt ihren Spross demnächst noch öfter? Stimmt ab.

