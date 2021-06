Lisa und Lena (18) zählen zu den berühmtesten Twins der Welt. Mit ihren einfallsreichen Videos haben sich die Mädels auf Instagram, TikTok und Co. eine Millionen-Community aufgebaut. Doch eine derartige Reichweite bringt auch so ihre Schattenseiten mit sich. In der Webshow Leeroy will's wissen! mit dem YouTuber Leeroy Matata sprachen Lisa und Lena jetzt offen wie nie über ihre Web-Karriere: Dabei offenbarten die Zwillinge aus Stuttgart unter anderem, dass sie ihr TikTok-Aus von 2019 heute bereuen – und dass sie noch minderjährig waren, als sie im Netz zum ersten Mal sexuell belästigt wurden.

