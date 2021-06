Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) 17 Jahre nach ihrer Trennung wieder etwas am Laufen haben. Ihre Liebe öffentlich zu machen, ist für die zwei ein großer Schritt – immerhin bringen beide Kinder mit in die Beziehung. Doch weder Jennifers Zwillinge Emme (13) und Max (13) noch Bens drei Kids haben den neuen Partner schon kennengelernt. Wird das aber nun bald geschehen? J.Lo will ihre zwei jedenfalls nicht überrumpeln!

Das verriet nun ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Jennifer freut sich darauf, dass Ben bald ihre Kinder kennenlernen soll – aber noch ist es nicht passiert. Sie überlässt den Kids das Tempo." Die Sängerin kenne ihre Dreizehnjährigen sehr gut und wisse genau, wann sie bereit seien. "Im Moment konzentriert sie sich aber mehr darauf, Ben wieder näher zu sein und die Zeit mit ihm zu genießen", erklärte der Informant weiter.

Eine andere Quelle, die dem Oscar-Gewinner nahesteht, betonte gegenüber dem Onlinemagazin, dass sich der Schauspieler und die 51-Jährige erst einmal auf sich als Paar konzentrieren wollen. "Wenn es dann perfekt läuft, wollen sie die Kinder an die Situation heranführen. Im Moment sind sie einfach nur glücklich, dass sie in eine weitere Honeymoon-Phase in ihre Beziehung investieren können, und sie wollen sehen, wohin ihre Gefühle sie führen", erzählte der Bekannte.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

