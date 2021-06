Es ist wohl die Hollywoodsensation des Jahres: Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (51) sollen 17 Jahre nach ihrer ursprünglichen Trennung wieder ein Paar sein. Verschiedene Paparazziaufnahmen zeigen die beiden immer wieder sehr vertraut miteinander. Aber kann dieser Neuanfnag nach all den Jahren überhaupt funktionieren? Wie ein Insider gegenüber People erklärt, setzen Ben und J.Lo alles daran, dass ihr zweiter Beziehungsanlauf erfolgreich wird: "Sie wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen und reisen so viel hin und her, wie es nur geht. Sie wollen sich nicht mehr verstecken und freuen sich beide über ihre Beziehung. Sie wollen sichergehen, dass sie alles tun, damit es funktioniert."

