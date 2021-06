Da schlagen die Herzen der Thor-Fans wohl höher! In den vergangenen Wochen hatte Chris Hemsworth (37) für den vierten Teil der Marvel-Geschichte über den Gott des Donners, "Thor: Love and Thunder", vor der Kamera. Immer wieder teilte der Schauspieler coole Fotos vom Set, unter anderem mit Co-Stars wie Taika Waititi und Matt Damon (50). Jetzt sind die anstrengenden Dreharbeiten beendet – und Chris ist deswegen total emotional!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Australier zuletzt einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit Taika in ihren Rollen als Thor und Korg zeigt. Zu der coolen Aufnahme schrieb der 37-Jährige gerührt: "Vielen Dank an alle Darsteller und die Crew, die das Ganze zu einer unglaublichen Marvel-Reise gemacht haben!" Chris kündigte zudem an, wie cool der neue Streifen werde: "Viel Liebe und viel Donner. Der Film wird verrückt, lustig und vielleicht auch ein wenig herzergreifend!"

Dass Chris aber doch ganz glücklich ist, das Projekt abgeschlossen zu haben, zeigen aktuelle Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen: Auf den Fotos sieht man den Muskelprotz mit seiner Frau Elsa Pataky (44) und Bruder Liam (31) am Flughafen von Sydney, wo die Dreharbeiten stattgefunden hatten. Gemeinsam machte sich die Familie auf den Weg nach Hause nach Byron Bay – und Chris kam dabei aus dem Strahlen kaum heraus.

Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Taika Waititi

Anzeige

Getty Images Liam und Chris Hemsworth im Juli 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de