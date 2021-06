Diese Lady hat es Dustin offenbar richtig angetan. In der aktuellen Folge von M.O.M war wieder Zeit für ein Einzeldate. Da der Junior von Jasmins Art beim gemeinsamen Gruppen-Kochen so begeistert war, wählte er die 38-Jährige für ein romantisches Date am Strand aus. Die beiden scheuten schon von Anfang an keinen Körperkontakt und verfielen schnell in leidenschaftliche Küsserei. Doch der Junior ist nicht nur von Jasmins Kussqualitäten angetan.

Bei dem Kölner und der Schulbegleiterin hatte es einfach gleich harmoniert, und der 31-Jährige kam aus dem Schwärmen über seine Date-Begleitung gar nicht mehr heraus. "Wir verstehen uns so gut. Es war wirklich sehr, sehr schön", betonte er. Wie gut sich die beiden verstehen, machten sie ziemlich deutlich, denn sie konnten kaum die Finger voneinander lassen. Auch Jasmin fand nur positive Worte für den Solo-Mann: "Es hat einfach gepasst, es war ein sehr sehr schöner Moment. Love is coming."

Damit ist Jasmin nicht die Erste, die einen Kuss von Dustin ergattern konnte – auch Nina wurde bereits von dem Verkaufsberater für Wohnimmobilien geküsst. Doch sie scheint nun aus dem Rennen zu sein, denn Dustin gab der 40-Jährigen kurz zuvor den Laufpass. "Ich habe tatsächlich bei dem Kuss gemerkt, dass sich da bei mir nicht mehr entwickelt hat", erklärte er.

