Es ist nicht zu übersehen: Toni Garrn (28) befindet sich seit einiger Zeit in anderen Umständen. Die Babykugel, die das Model schon einige Zeit vor sich her trägt, hat mittlerweile eine beachtliche Größe erreicht. Gemeinsam mit dem Papa ihres Kindes, dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer (31), genießt die gebürtige Hamburgerin momentan einige sonnige Tage in Berlin. Dort bewiesen die werdenden Eltern vor Kurzem, dass sie jeder Situation gewachsen sind!

Auch im Leben von Prominenten läuft nicht immer alles glatt. Gerne hätten Toni und ihr Alex mit einem schicken MGB GT Coupé die deutsche Hauptstadt unsicher gemacht, doch der Wagen wollte einfach nicht anspringen! Fotos, die Bild nun veröffentlichte, beweisen, dass sich das Ehepaar davon nicht ausbremsen ließ. Kurzerhand mieteten die Blondine und ihr Schatz zwei E-Scooter, mit denen sie zu einer Tankstelle fuhren, um ihrem edlen Gefährt mit einem Kanister Benzin wieder auf die Sprünge zu helfen.

Toni macht es vor: Im Endspurt ihrer Schwangerschaft ist sie mit nur drei Kleidungsstücken perfekt angezogen! Sie kombinierte eine lässige graue Cap mit einem locker fallenden pinkfarbenen Kleid. Den Look rundete sie mit bequemen, schwarzen Sommerschlappen ab. Auch ihr Liebster mag es ganz entspannt und trug an diesem Tag Cargoshorts, eine schwarze Cap und ein graues Shirt.

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de