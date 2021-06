Danniella Westbrook (47) schwebt wieder auf Wolke sieben! Vor rund zwei Jahren sorgte die britische Reality-TV-Bekanntheit für ein äußerst kurioses Ende ihrer Ehe: Pünktlich zum Geburtstag ihres Mannes bat die ehemalige "East Enders"-Darstellerin ihren Gatten Kevin Jenkins nach zuckersüßen Glückwünschen vor laufender Kamera um die Scheidung. Das Paar geht seitdem getrennte Wege. Jetzt überraschte die Blondine mit erfreulichen Neuigkeiten: Danniella ist wieder verliebt!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Danniella in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, der sie an der Seite eines fremden Mannes zeigt. Dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, dürften sich die beiden aber schon äußerst vertraut sein: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht schmiegt sich die Beauty an den Unbekannten. Wer der grauhaarige Bartträger ist, behielt die Geschäftsfrau aber vorerst wohl noch für sich.

Die eingefügten Herz-Symbole sprechen allerdings für sich: Danniella ist wieder im absoluten Liebesglück. Das vergangene Wochenende verbrachten die beiden zusammen und sie genossen sogar ein romantisches Lunch-Date. Bleibt abzuwarten, ob Danniella vielleicht bald schon mehr Details über den Mann an ihrer Seite preisgibt.

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook mit einem Mann

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Influencerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, TV-Star

