Mit diesem Geburtstagsgruß hatte er wohl nicht gerechnet. Reality-TV-Star Danniella Westbrook (45) hat das World Wide Web gewählt, um ihrem Ehemann Kevin Jenkins zum Geburtstag zu gratulieren. So weit nichts Ungewöhnliches, doch nachdem sie den Geburtstagsgruß überfreundlich in die Kameras geflötet hatte, änderte sich die Lage drastisch: Die Ex-"East Enders"-Darstellerin bat ihren Gatten um die Scheidung – und das vor all ihren Followern!

"Es ist der 23. August, was nur eines bedeuten kann: Ich wünsche meinem lieben Ehemann Kevin einen sehr, sehr schönen Geburtstag. Und ich habe das perfekte Geschenk für dich: Wie wäre es, wenn wir uns scheiden lassen?", verkündete sie in dem Twitter-Beitrag. Den geschockten Fans erklärt sie in einem späteren Tweet, woher ihre kaum verhohlene Wut stammt: "Nach 19 Jahren Ehe, in denen er mich ständig betrogen hat und sich dann plötzlich trennte, nachdem er seine Firma für Millionen verkauft hatte, denke ich, dass es in Ordnung ist, nach fünf Jahren der Trennung und Forderung nach einer Scheidung eine Scheidung zu verlangen."

Zudem stellte sie klar, dass sie nicht an den Millionen ihres Noch-Ehemanns interessiert sei – und sie einfach nur will, dass die Scheidungspapiere unterschrieben werden. Kevin und Danniella waren seit dem 27. Dezember 2001 verheiratet und haben zudem zwei gemeinsame Kinder. Was sagt ihr zu Daniellas Aktion? Stimmt ab!

